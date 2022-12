O homem que matou um rival na sequência de um desentendimento durante um negócio de droga, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, em fevereiro do ano passado, foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão, pena já confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça.



O crime ocorreu durante uma festa ilegal, numa discoteca improvisada no coração do bairro, local onde se concentravam centenas de jovens durante a pandemia de Covid-19, infringindo as regras sanitárias.









