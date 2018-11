Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado a 19 anos e meio de prisão por matar ex-comando

Homicida abateu antigo militar com 3 tiros de pistola.

Por Miguel Curado | 01:30

O Tribunal de Almada condenou a 19 anos e meio de prisão o homem que a 26 de agosto de 2017 matou, com disparos de pistola na cabeça e no peito, o ex-comando Pedro Miguel Teixeira, no bairro do Monte da Caparica. A vítima, na altura, tinha 26 anos.



O agressor de 40 anos escapou do local do crime logo após os disparos e entregou-se no posto da GNR da Trafaria, dois dias depois.



Tal como o Correio da Manhã noticiou na altura, os dois homens tinham-se envolvido numa discussão pública, horas antes do crime.



O homicida acabou por se vingar a tiro. Pedro Miguel Teixeira ainda teve forças para caminhar vários metros, antes de desfalecer junto a um salão de cabeleireiro.



O jovem era muito conhecido no Monte da Caparica, onde cresceu e vivia com a mãe, dona de um café, e um irmão mais novo. Em tribunal ficou provada a prática de um homicídio simples agravado, concretizado com três disparos de pistola efetuados a curta distância.



A arma usada não estava licenciada nem registada. Por isso, o arguido foi também condenado pelo crime de detenção de arma proibida.