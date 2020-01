Homem corta trânsito na A2 para “apanhar um autocarro”

Um homem, visivelmente alcoolizado, ‘passeou’ ontem entre os carros que circulavam na Autoestrada do Sul (A2), sentido Norte-Sul, nas imediações da área de serviço de Palmela, chegando a causar cortes momentâneos da circulação.Quando foi abordado por militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Coina, o indivíduo, com cerca de 60 anos, disse que pretendia apanhar um autocarro.Eram cerca das 15h00 quando as primeiras chamadas de condutores alarmados começaram a ser recebidas na central do 112. Falavam de um homem que tinha aparecido, inexplicavelmente, na berma da autoestrada, perto da área de serviço de Palmela.Aparentava estar alcoolizado, entrando muitas vezes na faixa de rodagem, o que causou evidentes problemas de trânsito. Uma patrulha da GNR de Coina chegou ao local em poucos minutos e intercetou o transgressor.Acabou por ser identificado e forneceu aos militares o contacto de familiares, que o foram buscar à autoestrada, transportando-o para casa. Fonte oficial da GNR disse aoque os militares fizeram uma participação de contraordenação ao tribunal.