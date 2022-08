Um senegalês radicado em Portugal montou um esquema para legalizar a entrada de compatriotas em Portugal com base em documentos falsificados. Cobrava entre seis mil e dez mil euros por cada pessoa que chegava, mas foi detido em flagrante no Aeroporto de Lisboa no domingo, quando um novo grupo de senegaleses acabado de aterrar apresentou documentos quase iguais e a mesma história inventada para tentar ludibriar o controlo na fronteira.









Ver comentários