Homem de 24 anos faz-se passar por mulher para pedir vídeos e fotografias sexuais no Instagram e ameaçava as vítimas

Um homem, de 24 anos, foi detido pelo crime de coação sexual, após criar um perfil falso na rede social Instagram e aliciar vítimas a enviar vídeos e fotografias de cariz sexual. Quando obtia os conteúdos, o homem chantageava as vítimas a encontrarem-se pessoalmente, para terem relações sexuais, sob pena de, se recusassem, partilhar o que tinha em posse, na rede social.O detido criou um perfil falso, onde se fazia passar por uma mulher e convencia as vítimas a enviar vídeos e fotografias de carácter íntimo/sexual. Na posse destes conteúdos, "exercia pressão sobre as vítimas" para que se encontrassem fisicamente, para terem relações sexuais, "sob pena de, caso não o fizessem, partilhar na rede social os referidos conteúdos", avança comunicado divulgado pela PJ.O homem foi detido esta terça-feira, durante um encontro com uma das vítimas, que alertou as autoridades e presente a tribunal, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas, no posto da Polícia da área de residência.Na nota, a PJ alertou para os perigos da partilha, de imagens ou vídeos, de cariz sexual com desconhecidos.