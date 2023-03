Homem de 29 anos com ferimentos graves após explosão em pedreira

Um homem, de 29 anos, ficou ferido, com múltiplas queimaduras nas costas e na cara, durante o manuseamento de pólvora, na pedreira Britafiel, em Duas Igrejas, no concelho de Penafiel.



O alerta foi dado às 16h44. Para o local foram acionados os Bombeiros de Penafiel e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de S. João, no Porto. Depois de estabilizada, a vítima foi levada para o Hospital de S. João, em estado considerado grave.





As causas da explosão são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.