Homem de 29 anos morre ao cair inanimado em Alcântara

Nepalês teve morte súbita ao sofrer paragem cardiorrespiratória.

Por Bernardo Esteves | 09:14

Um homem de 29 anos morreu este domingo na via pública em Alcântara. O óbito foi declarado no local pelo INEM.



A vítima, de origem nepalesa, sofreu uma paragem cardiorrespiratória na rua Prior do Crato, em Lisboa.



Estava nesta zona de Alcântara onde existem várias cervejarias quando caiu inanimado.



O alerta foi dado pouco depois das 20h00 por populares. Os médicos do INEM realizaram manobras de reanimação sem sucesso e o óbito foi declarado no local.



Alguns compatriotas da vítima presentes no local estavam a tentar informar a família. Por não haver indícios de crime o caso ficou entregue à PSP e não houve intervenção da Policia Judiciária.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.