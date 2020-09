Homem de 43 anos encontrado morto debaixo de trator

Um homem, de 43 anos, foi encontrado morto, esta quarta-feira de madrugada, após um acidente de trator enquanto trabalhava num terreno agrícola, em Vale da Rosa, no concelho de Loulé.Segundo apurou o, Cláudio Rodrigues começou a lavrar o terreno de uma outra pessoa na tarde de terça-feira. O acidente terá ocorrido horas depois. No entanto, o alerta só chegou às autoridades de madrugada, quando os familiares encontraram o homem debaixo do trator.De acordo com relatos de populares, a vítima tinha "uma empresa de serviços agrícolas" e "era experiente a fazer este tipo de trabalhos".