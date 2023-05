Homem morre atingido por árvore em Oliveira de Azeméis

Um homem, com cerca de 45 anos, morreu, esta manhã de sábado, depois de ter sido atingido por uma árvore de grande porte, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, por volta das 11h30, para os bombeiros para uma queda de árvore, na rua das Pedreiras, em Pinheiro da Bemposta.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foram acionadas. À chegada dos operacionais, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.As manobras de reanimação ainda foram iniciadas mas o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi verificado no local pela equipa da VMER.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.O corpo foi levado para o gabinete do Instituto de Medicina legal da Feira.