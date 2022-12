U m homem de 45 anos foi atropelado mortalmente no IC1, este domingo de manhã, na zona de São Marcos da Serra, no concelho de Silves.



O acidente, ao que o CM conseguiu apurar, aconteceu às 06h39, ao quilómetro 701 do IC1, na zona de Monte das Pitas. A vítima estaria a caminho de casa, em São Marcos da Serra, quando foi colhido violentamente por um automóvel.









