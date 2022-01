Um homem de 50 anos foi detido pela GNR após protagonizar vários episódios de violência e ameaça de morte sobre a mulher e duas filhas maiores de idade, no concelho de Pombal. Aguarda julgamento em prisão preventiva.Os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Leiria tiveram de atuar de forma rápida devido à escalada de comportamento violento do suspeito, que nunca aceitou o fim da relação com a agora ex-mulher.