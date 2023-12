Um homem de 56 anos morreu a caminho do Hospital de Guimarães, depois de ter sofrido um despiste e embatido contra uma casa em Louredo, Vieira do Minho, no dia de Natal. Pedro Gomes é a 17.ª vítima mortal desta quadra natalícia, lista à qual se juntou esta terça-feira um homem, de 37 anos, que perdeu a vida numa colisão entre o carro em que seguia e um pesado de mercadorias, na A2, na zona de Ferreira do Alentejo, às 07h05.













O acidente em Vieira do Minho ocorreu às 16h30 do dia 25, mas a vítima, Pedro Gomes, só viria a morrer duas horas depois e a cerca de 40 quilómetros de distância do local do embate.





Leia também Homem de 60 anos morreu a caminho do Hospital após despiste em Vieira do Minho A equipa de socorro acionou a equipa médica e parou a ambulância, mas apesar das tentativas de reanimação, Pedro Gomes acabou por morrer.

Desde que teve início a operação de Natal e Ano Novo da PSP e GNR, no dia 15, já morreram, pelo menos, 18 pessoas nas estradas.