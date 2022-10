Homem de 57 morre após queda em escadas

Um homem, de 57 anos, morreu, ao início da madrugada desta segunda-feira, em Santa Maria da Feira, depois de ter sofrido uma queda, numas escadas de um prédio.Ao que tudo indica, a vítima terá batido numa porta de vidro e sofrido cortes profundos. Na sequência de uma forte hemorragia, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória.O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros de Lourosa, para uma ocorrência relacionada com trauma no largo de Santo António, em São Paio de Oleiros.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira ainda iniciou s manobras de reanimação mas o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi verificado no local pela equipa da VMER.O corpo foi levado para o gabinete do instituto de medicina legal de Santa Maria da Feira. A GNR foi ao local.