Homem de 58 anos ferido após despiste de camião em Sines

Um homem de 58 anos, sofreu durante a tarde desta quarta-feira ferimentos ligeiros, vitima do despiste do camião que conduzia na rotunda da Barbuda, no concelho de Sines.

A vitima, com ferimentos ligeiros, foi transportada pelos bombeiros de Sines para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O veiculo pesado de transporte de produtos alimentares que seguia para Vila Nova de Santo André, despistou-se na rotunda da Barbuda, via que dá acesso à A-26, estrada que liga Sines a Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 17h10 e nas operações de socorro estiveram envolvidos os bombeiros de Sines com 7 operacionais, apoiados por duas viaturas.

Esteve também no local a VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.

Embora o camião ficasse imobilizado fora da faixa de rodagem, para facilitar as operações de socorro o trânsito esteve condicionado no local.

A GNR de Sines esteve no local a ordenar o trânsito e vai agora investigar as causas do acidente.