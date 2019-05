Homem de 58 anos suspeito da autoria de incêndio florestal em Viseu

A GNR anunciou esta sexta-feira ter identificado um homem de 58 anos, suspeito do crime de incêndio florestal, no concelho de Viseu."Após a realização de diligências no âmbito da investigação de um incêndio florestal, ocorrido no dia 03 de maio, foi possível identificar o seu autor", refere a GNR, em comunicado.Segundo a GNR, apurou-se que "o incêndio teve origem numa queima de sobrantes num espaço florestal" e que "o suspeito perdeu o controlo do fogo", que consumiu uma área de pinheiros e mato.O homem foi identificado na quinta-feira, pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Viseu da GNR, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.