O corpo de um homem, de 60 anos, foi encontrado na noite de quinta-feira, no interior de um quarto que arrendava numa habitação do centro de Grândola. O alerta foi dado por um colega que vivia na mesma casa e que já não o via há dois dias.





Os Bombeiros de Grândola, acompanhados pela GNR, procederam à abertura da porta do quarto e depararam-se com o corpo estendido no chão, com uma faca espetada no peito, na zona do coração. Devido ao cenário encontrado, a investigação passou para a PJ de Setúbal, que esteve no local a recolher provas.que, “pela posição em que o corpo estava e pelo facto de a porta estar encerrada com a chave no seu interior, as autoridades suspeitam de que se trate de um suicídio, mas só depois de concluída toda a investigação é que será possível ter a certeza do que realmente aconteceu”. O homem vivia sozinho no quarto arrendado e não lhe era conhecido qualquer problema de saúde. Os vizinhos disseram aoque se tratava de “uma pessoa de poucas palavras”.