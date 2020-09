Homem de 61 anos com pulseira eletrónica por violência doméstica

Um homem de 61 anos foi detido pela GNR de Seia, na quarta-feira, pelo crime de violência doméstica. Um revólver, uma espingarda, 78 cartuchos e 53 munições foram apreendidos durante a detenção.Os militares do Comando Territorial da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica sobre a mulher, de 60 anos, culminando no cumprimento de um mandado de detenção e uma busca domiciliária.Durante as diligências policiais, o agressor foi detido e apreendido um revólver, uma espingarda, 78 cartuchos e 53 munições.O detido foi presente no mesmo dia ao Tribunal Judicial de Seia, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar com a mulher e de aproximar-se da sua residência num raio de 200 metros, controlado por pulseira eletrónica.