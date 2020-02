Homem de 70 anos incendeia sótão por vingança

Um homem, de cerca de 70 anos, é suspeito de ter ateado fogo ao quarto onde vivia, no sótão de uma casa em Esporões, Braga, para se vingar por ter de abandonar o local até ao final do dia desta quinta-feira. O alerta para o fogo foi dado cerca das 06h00 e o alegado incendiário fugiu. A habitação sofreu danos elevados: o sótão e dois quartos ficaram destruídos, tal como parte do telhado da moradia onde dormiam duas famílias, incluindo uma menina, e que conseguiram escapar ilesos. A Polícia Judiciária (PJ) de Braga tenta localizar o suspeito.

"Cheguei às 06h00 e havia chamas enormes e explosões que pareciam de fogo de artificio", recordou António Ferreira, dono de um café junto à moradia na travessa Além Rio, em Esporões. "Foi um susto grande, assim que vim, chamei-os com medo que estivessem todos a dormir, mas felizmente já tinham saído para a rua e estavam à espera dos bombeiros, que chegaram rapidamente", relatou a mesma testemunha.

Os Sapadores de Braga conseguiram evitar que as chamas se propagassem a mais divisões da habitação, que aloja as duas famílias nos três pisos.



PORMENORES

Danos avultados

Os danos são avultados, mas ainda estão a ser contabilizados. O telhado ficou parcialmente destruído e dois quartos do piso superior estão inabitáveis. A Proteção Civil esteve no local.



Irmão de proprietária

O suspeito de fogo posto é irmão da proprietária do primeiro piso da habitação e vivia num quarto no sótão. Ontem, terminava o prazo para abandonar o local, já que a irmã iria arrendar o piso da casa a outras pessoas a partir de amanhã, sendo que a habitação está à venda.