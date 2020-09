Prosseguiram esta quinta-feira, na zona de Alverca, as buscas por José António Silva, o homem de 72 anos, doente com demência, desaparecido desde terça-feira. A PSP, com o apoio dos Bombeiros de Alverca e de binómios de uma associação, bateram a zona do Sobralinho, onde José Silva foi visto pela última vez, e de Alverca, sem quaisquer resultados.

