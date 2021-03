Homem de 73 anos encontrado morto num apartamento em Gondomar

Um homem, de 73 anos, foi encontrado morto em casa, na rua da Arroteias, em Rio Tinto, Gondomar, esta segunda-feira, à tarde, em avançado estado de decomposição.



O alerta foi dado às autoridades, às 16h45, por vizinhos, que se aperceberam de cães a ladrar dentro do apartamento do homem que não era visto há cerca de 15 dias. A PSP foi ao local com os bombeiros que fizeram a abertura de porta. Lá dentro, encontraram o corpo já em avançado estado de decomposição e vários cães.





Os animais foram recolhidos e levados para o Centro de Recolha Animal de Gondomar. Ao local foi chamado o Delegado de Saúde e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Não há indício de crime.O caso foi remetido para o Ministério Público.