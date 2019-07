Homem de 78 anos morre afogado em poço na Guarda

Um homem de 78 anos morreu esta segunda-feira afogado após cair para um poço no concelho de Trancoso, na Guarda, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o incidente aconteceu na localidade de Valdujo, cerca das 09h52."O senhor terá descido ao poço e escorregado na escada. Deve ter batido com a cabeça numa das pedras que envolve o poço, porque apresentava uma ferida na cabeça", disse à Lusa João Paixão, comandante interino dos Bombeiros Voluntários de Trancoso.Segundo o responsável, quando os meios de socorro chegaram ao local, o corpo do homem "estava a boiar" e o óbito foi confirmado pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).No local estiveram nove homens e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e da GNR, segundo o CDOS da Guarda.