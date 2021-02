Homem de 79 anos desaparecido há cinco dias em Gondomar

Um homem de 79 anos, residente em Baguim do Monte no concelho de Gondomar, está desaparecido desde a passada terça-feira, dia nove.

Os bombeiros da Areosa iniciaram uma operação para encontrar o homem. As buscas começaram na Rua Balda Crua na Zona Industrial de Baguim do Monte este sábado, dia 13. Com mais de 20 operacionais e 11 viaturas no terreno.

No local esta a PSP, a Polícia Municipal, a Protecção Civil Municipal os bombeiros de São Pedro da Cova e da Areosa.

Os bombeiros da Areosa já conheciam este homem uma vez que eram frequentemente chamados para o auxiliar.