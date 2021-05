Um homem de 80 anos ficou ferido gravemente na sequência de um despiste seguido de uma violenta colisão contra uma árvore, na estrada nacional 101, em Paçô, Arcos de Valdevez.Ao que oapurou, o idoso seguia sozinho no veículo quando se deu o acidente.Está a ser assistido no local pelos bombeiros de Arcos de Valdevez, que mobilizaram dez operacionais com dois veículos.A vítima ficou encarcerada.