Homem de 82 anos detido por suspeita de abuso sexual de criança em Pinhel

A Polícia Judiciária deteve um homem de 82 anos por ser o presumível autor de um crime de abuso sexual de uma criança de sete anos, ocorrido no concelho de Pinhel, foi anunciado esta quarta-feira.Segundo uma nota do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, o homem é considerado o "presumível autor de um crime de abuso sexual de crianças, por factos ocorridos desde pelo menos 2017 até à atualidade, sobre uma menor com apenas sete anos de idade"."O detido, reformado, terá cometido os factos no contexto da natural convivência social e familiar, decorrente de uma relação sentimental que admitiu manter com a avó materna da menor", refere a fonte.O homem foi presente às competentes autoridades judiciárias e foi submetido às medidas de coação de proibição absoluta de contactos com a vítima e de proibição de contactos com outros menores sem o respetivo acompanhamento parental dos mesmos.