Um homem, de 89 anos, foi detido, esta segunda-feira, pela GNR, por assassinar a mulher de 87, em Alto do Estanqueiro, no Montijo.sabe que a vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro em tentativas de reanimação, mas sem sucesso.Segundo populares, o cenário de violência doméstica durava há vários anos. O homicida já tinha ameaçado, anteriormente e por várias vezes, que matava a companheira.A Polícia Judiciária foi acionada.Em atualização