Um taxista, de 73 anos, foi roubado e agredido por um cliente com um martelo, numa zona erma, em Ílhavo. O agressor colocou-se em fuga com cerca de 150 euros. Já o motorista pediu auxílio num posto da GNR, que está agora a investigar o caso.



O ataque com contornos violentos aconteceu pelas 22h30 de sábado.









