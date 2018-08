Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estafeta de pizas morre após atropelamento e fuga em Braga

Acidente aconteceu perto das 21h00 desta quinta-feira.

22:58

Um homem morreu na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e a mota onde seguia, durante a noite desta quinta-feira, na Estrada Nacional 101, em Braga.



O homem, estafeta numa empresa de pizas, terá sofrido esse acidente, sendo atropelado por outro homem, que seguia no carro. A vítima ainda foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, mas acabou por morrer.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, o autor do atropelamento terá fugido e abandonado o carro metros à frente, seguindo a marcha a pé. O homem já foi detido pela PSP.



No local esteve uma ambulância do INEM e a PSP, assim como a equipa dos Bombeiros, para proceder à limpeza da via, que esteve cortada durante algum tempo.