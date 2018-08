Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confessa agressão brutal com capacete

Marcos Pereira, de 20 anos, foi espancado no centro da cidade e deixado inanimado na rua, em Caminha.

Por Fátima Vilaça | 10:14

Agrediu brutalmente Marcos Pereira, de 20 anos, domingo de madrugada, na rua Direita, Caminha, deixando-o às portas da morte. Mas não aguentou a pressão. Esta semana, foi à GNR e confessou o ataque violento. Contou que, com outro amigo, bateu em Marcos com um capacete no rosto e na cabeça. A vítima continua a lutar pela vida, no Hospital de S. João, no Porto. O agressor foi esta sexta-feira interrogado no Ministério Público de Viana do Castelo - que o libertou.



O jovem, que tem 19 anos e reside em Vila Praia de Âncora, assumiu a agressão, mas nunca deu qualquer justificação para o ato. Contou ainda que outro rapaz participou nas agressões que deixaram Marcos Pereira em coma. No primeiro relato que fez às autoridades, ilibou ainda os restantes elementos do grupo, garantindo que não tiveram qualquer intervenção.



O ataque aconteceu por volta das 06h00 de domingo, numa rua do centro de Caminha. Marcos Pereira, estudante de Desporto, foi deixado inanimado no chão, com o rosto completamente desfigurado. O jovem, que reside com a mãe em Vila Nova de Cerveira, sofreu lesões internas graves e desde domingo está, em coma induzido, nos Cuidados Intensivos do Hospital S. João.



Na altura, moradores contaram ao CM que tinham ouvido as frases "Eu mato-te. Eu mato-te". A mãe apresentou queixa na GNR, no próprio dia.



A investigação do caso passou, entretanto, para a Polícia Judiciária de Braga.