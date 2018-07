Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressão em Caminha deixa jovem em estado grave

Desacatos terão começado em bar. Vítima teve de ser transferida para o Porto.

10:55

Um jovem de 20 anos foi transportado em estado grave para o Hospital de São João, esta manhã de domingo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar de fonte oficial dos Bombeiros de Caminha, a agressão aconteceu numa na zona de bares, tendo sido dado o alerta por volta das 06h00.



No local esteve o INEM e os Bombeiros de Caminha, segundo avançou a mesma fonte.



O jovem foi levado para o Hospital de Viana do Castelo e de seguida transportado para o Hospital de São João no Porto, onde deu entrada com ferimentos graves.



O CM entrou em contacto com a Unidade Hospitalar do Porto, que negou prestar declarações sobre o assunto.