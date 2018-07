Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos por desacatos em Albufeira durante a madrugada

Militares da GNR detiveram quatro homens pela posse de arma, drogas e agressões

Por Ana Palma | 15:37

Quatro homens foram detidos durante a madrugada desta quinta-feira em Albufeira, por militares do Grupo de Intervenção da Ordem Pública (GIOP) da GNR, pela posse de uma arma ilegal, drogas e ainda por agressões.



A primeira detenção ocorreu pelas 03h30, num bar da rua Victória, na zona da Oura, em Albufeira, onde um homem de 39 anos foi apanhado na posse de uma arma de fogo ilegal. Tratava-se de uma pistola marca Perfecta G5e, de 8 mm, com cinco munições no carregador. O suspeito tinha ainda na sua posse 8,420 gr de liamba e 7,100 gr de haxixe.



O alerta foi dado pelo gerente do bar, que se apercebeu de um volume suspeito no homem, que se revelou ser a arma de fogo. Na mesma altura foi ainda detido um brasileiro, de 18 anos, por posse de 7,280 gr canábis e 6,240 gr de canábis (resina).

Minutos depois, pelas 03h46, noutro bar, na rua Oliveira Martins, também na Oura, foram detidos pela GNR dois ingleses, ambos de 24 anos, que estavam a agredir um português, de 31 anos, e uma mulher brasileira, de 39.



As duas vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Serviço de Urgência Básico da cidade, a fim de receberem tratamento.