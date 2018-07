Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco ingleses detidos após agressões à GNR

Militares da GNR sofreram ferimentos ligeiros durante desacatos em bares.

Por Ana Palma | 09:13

Cinco turistas ingleses - quatro de 33 anos e um de 30 - foram detidos sexta-feira à noite, em Albufeira, por agressões a militares da GNR. Segundo o CM apurou, tudo começou pelas 23h00 de sexta-feira, num bar da baixa da cidade, no largo Engenheiro Duarte Pacheco, quando um grupo de cerca de 15 a 20 britânicos se envolveu em desacatos num bar local. Três militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) deslocaram- –se de imediato ao bar, tendo sido recebidos com ameaças e agressões pelos desordeiros.



Quatro militares do Destacamento Territorial de Albufeira da GNR, que se encontravam na zona, de folga e à civil, tentaram igualmente acabar com a rixa, mas foram também agredidos pelos ingleses, tendo sido necessário chamar reforços para pôr termo à situação.

Cinco militares ficaram feridos na batalha campal no largo Engenheiro Duarte Pacheco, tendo três deles recebido tratamento no Serviço de Urgência Básico da cidade.



Os cinco turistas detidos após as agressões foram ontem à tarde presentes ao Tribunal de Turno, em Albufeira, tendo saído em liberdade sujeitos apenas a Termo de Identidade e Residência.