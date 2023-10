Um homem de 38 anos lançou fogo a um automóvel estacionado no exterior de um stand, em S. Tomé de Negrelos, Santo Tirso. As chamas propagaram-se e quatro carros, no total, ficaram destruídos. O autor do crime entregou-se na GNR da Trofa e foi detido pela Polícia Judiciária do Porto.



Os vizinhos acordaram em pânico pela 1h30 de sábado, na Avenida da Indústria Têxtil.









