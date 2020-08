Homem detido após atear fogo junto a casas em Coimbra

Um homem, de 42 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro após atear um incêndio na zona do Ingote, em Coimbra, próximo de casas.



O fogo ocorreu a 24 de agosto, pelas 15h30, em terreno com mato e pinheiros. As chamas colocaram “em perigo habitações, assim como a integridade física e a vida de pessoas”, refere a PJ.







O juiz aplicou-lhe o Termo de Identidade e Residência.