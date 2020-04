Homem detido após violar confinamento obrigatório na Maia

Um homem de 29 anos foi detido na Maia, no distrito do Porto, por incumprimento de confinamento obrigatório no domicílio, anunciou a PSP.

A detenção teve lugar na sexta-feira, pela 16h50, na rua Central do Sobreiro, Maia, onde o homem foi visto por agentes do efetivo da Divisão de Investigação Criminal "a caminhar, em desobediência à ordem determinada por Autoridade de Saúde, encontrando-se em incumprimento de confinamento obrigatório no domicílio", refere-se num comunicado da PSP.