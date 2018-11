Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido com 33 mil doses de cocaína diluída em azeite

A droga em causa foi transportada pelo suspeito na respetiva bagagem no interior de garrafas com azeite.

Por Lusa | 12:47

A Polícia Judiciária deteve um homem, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita de tráfico de droga, depois de ter encontrado na sua posse cocaína dissimulada no interior de garrafas de azeite.



Em comunicado esta segunda-feira divulgado, a PJ adianta que o cidadão estrangeiro, de 33 anos, tinha na sua posse uma "elevada quantidade de cocaína" que transportou de um país da América do Sul para Lisboa.



Caso a droga chegasse aos circuitos de distribuição, a quantidade "seria suficiente para a composição de pelo menos 33 mil doses individuais".



A droga foi encontrada na bagagem que o suspeito transportava e no interior de garrafas com azeite.



Após o primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva.



Refere a PJ que a detenção do suspeito ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco.