Homem detido por suspeita de pornografia de menores em Oeiras

Um homem foi detido no concelho de Oeiras por suspeitas de vários crimes de pornografia de menores, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).Segundo a PJ, o homem, de 54 anos e casado, "recorria à utilização de aplicações p2p (peer to peer), designativas de uma rede em que os computadores comunicam e trocam dados entre si diretamente, sem a necessidade de um servidor central a gerir essa comunicação, a fim de adquirir e disponibilizar a outros utilizadores ficheiros digitais com conteúdos de abusos e exploração sexual de menores".Os crimes em causa envolviam vítimas menores de 16 anos de idade.Na operação, da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), foi apreendido material informático que será analisado para "apurar a extensão e conexões criminosas da atividade ilícita", acrescenta a PJ.