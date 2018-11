Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido pela GNR após dois tiros contra ladrões

Homem de 38 anos está indiciado por posse ilegal de arma e por exercer segurança privada sem habilitações.

Por Ana Palma | 08:47

O som dos disparos alarmou os moradores da zona do Cerro de Águia, em Albufeira, pelas 23h00 de terça-feira, depois de um homem, de 38 anos, efetuar dois tiros de pistola na via pública. Segundo o CM apurou, ontem, junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o homem foi encontrado pela patrulha que respondeu ao incidente, junto a uma máquina retroescavadora, no interior de um estaleiro de obra, que desconfiou que estava a ser assaltado. Acabou por ser detido pelos militares.



"O suspeito afirmou ser responsável pela obra e disse ter já sido vítima de alguns furtos de gasóleo, isto apesar de não haver qualquer queixa nesse sentido", esclareceu a referida fonte do Comando da GNR. O homem, que tinha instalado um sistema com sensores, ligado ao telemóvel, permitindo ver no aparelho imagens do que se passava no estaleiro, explicou aos militares que tinha visto alguém suspeito na obra e, pensando tratar-se de ladrões, disparou para os tentar afugentar.



A arma - um revólver de alarme - foi encontrada pelos guardas dentro da viatura do homem. Tinha munições de salva, "duas das quais tinham sido disparadas", confirmou a fonte do Comando da GNR.

O homem acabou detido no local pela patrulha. Está indiciado pelos crimes de posse ilegal de arma e ainda por exercer segurança privada sem as necessárias habilitações. Foi libertado e notificado para comparecer em tribunal, para primeiro interrogatório judicial.