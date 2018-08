Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por agredir e matar a mulher em Portimão

Investigação policial concluiu que ambiente dentro da habitação era conflituoso.

13:48

Um homem de 47 anos foi detido esta quarta-feira por ter, alegadamente, agredido a companheira que acabou por morrer em Portimão.



O crime terá ocorrido no dia 20 e julho, no interior da habitação que ambos partilhavam. Segundo a investigação policial, o ambiente naquela casa era conflituoso e o suspeito era alcoólico.



A Polícia Judiciária afirma, em comunicado, que o "suspeito, que coabitava com a vítima, agrediu-a na cabeça e face, causando-lhe hematomas intracranianos que conduziram à morte horas depois de internamento hospitalar".



O suspeito encontrava-se desempregado "e foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, tendo sido determinada prisão preventiva".