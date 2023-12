Um homem, de 25 anos, foi detido pela PSP, nas imediações do Hospital Pediátrico de Coimbra, por ameaçar as pessoas na rua com recurso a catana. O suspeito, que tem antecedentes por crimes de furto ao interior de carros e casas e introdução com danos em locais reservados, usou a mesma arma para danificar três carros. O suspeito ainda tentou fugir à polícia, mas acabaria por ser detido pelos agentes que recuperaram a arma.

Ver comentários