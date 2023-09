Homem detido por ameaças a agentes da PSP no aeroporto de Lisboa

Um homem, de 43 anos, foi detido, na passada sexta-feira, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), por ser suspeito de coação e injúrias a Agente de Autoridade, no Aeroporto de Lisboa.Segundo o comunicado da PSP, o suspeito "encontrava-se na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa, a deambular abordando e importunando os passageiros que por ele passavam".As autoridades foram chamadas ao local e o homem não acatou a ordem das mesmas. Começou a gesticular na direção dos agentes com o punho cerrado, "proferindo em tom ameaçador e agressivo diversas injúrias e ameaças"."Mantendo a atitude, injuriosa e ofensiva, foi-lhe solicitado que cessasse tal comportamento, não acatando as ordens emanadas pelos Polícias que sucessivamente lhe foram dadas, tendo sido dada detido", esclarece a PSP.O suspeito foi constituído arguido e ficou sujeito a termo de identidade e residência até ser julgado.