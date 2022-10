Homem detido por assaltar escola em Albergaria-a-Velha

Um homem, de 48 anos, foi detido, pela GNR, por ter assaltado uma escola, em Albergaria-a-Velha. O suspeito foi detido, no passado sábado, na sequência de uma investigação criminal.O detido foi constituído arguido pela suspeita do crime de furto.A autoridade apreendeu, ainda, durante as buscas domiciliárias, uma arma starter, um telemóvel e um microscópio monocular.Depois da constituição de arguido, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Albergaria-a-Velha. As operações contaram, também, com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Águeda.