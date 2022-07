Homem detido por assaltar casa e recorrer a violência durante fuga em Viana do Castelo

A Polícia Judiciária de Braga deteve esta terça-feira o suspeito de assaltar uma casa com recurso a violência durante fuga em Viana do Castelo.De acordo com o comunicado da autoridade, o suspeito arrombou a porta de uma casa com um murro e, de seguida, "furtou um motor de extração de água e tubagens em cobre do seu interior", lê-se.

O suspeito tentou fugir, mas foi abordado por "terceiros" que já tinham detetado a sua presença na habitação. "Na sequência dessa abordagem, o arguido recorreu ao que se afigurou ser uma arma de fogo, apontou-a em direção ao ofendido e ameaçou disparar, tendo este receio que tal viesse a ocorrer, desistindo", lê-se na nota.

O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial.