Homem detido por cultivo de canábis em Ourique

Um homem de 49 anos foi detido na passada quinta-feira, dia 12 de julho, por cultivo de canábis em Ourique.Segundo o comunicado da GNR enviado às redações, na sequência de uma investigação foram feitas três mandados de busca domiciliária que resultaram na apreensão de: 82 plantas de canábis, devidamente cuidadas e em vários estados de crescimento, 197 vasos utilizados no cultivo, 19 sementes de canábis, 195 gramas de liamba, duas facas do mato, uma arma de caça submarina com arpão, dois serrotes, três frascos de fertilizante e crescimento ecológico, dois serrotes, um vaso com sementes de canábisa germinar e inúmeros utensílios de acondicionamento de sementes de canábis.

O suspeito foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Ourique.

Esta ação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Beja.