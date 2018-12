Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por ficar com dinheiro de carros que vendia online sem nunca os entregar

Arguido, de 26 anos, utilizava a internet para a prática continuada do crime de burla.

15:16

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um comerciante de Paredes pela prática continuada do crime de burla por meio informático, num valor superior a 200 mil euros, anunciou esta terça-feira aquela força policial.



De acordo com um comunicado da PJ enviado à Lusa, "o suspeito, pelo menos desde o ano de 2014, anunciava a venda de motociclos, viaturas e outros artigos similares, não procedendo posteriormente à respetiva entrega após os compradores efetuarem as transferências bancárias dos montantes pedidos".



Segundo a PJ, o suspeito "logrou apoderar-se de somas em dinheiro calculadas em dezenas de milhares de euros, tendo sido até agora apurado um valor superior a 200 mil euros".



O arguido, de 26 anos, vai ser presente em tribunal para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.