Homem detido por furto a centro de saúde e junta de freguesia em Paredes

A GNR deteve um homem de 44 anos, em Paredes, suspeito de ter furtado objetos num centro de saúde e numa sede de junta de freguesia, anunciou esta terça-feira fonte policial.

Segundo a autoridade policial, o homem foi detido na sequência de uma fiscalização rodoviária, na qual os militares suspeitaram de objetos observados no interior de uma viatura conduzida pelo suspeito.

"No decurso da fiscalização, [os militares] detetaram no interior da viatura vários artigos que o condutor não soube indicar qual a sua proveniência. Após algumas diligências policiais, apurou-se que o material havia sido furtado do interior de um centro de saúde e do interior de uma junta de freguesia daquele concelho, ambos com recurso a arrombamento de portas", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Os militares da GNR apreenderam diversos medicamentos, um cofre, um computador portátil, uma coluna de som e quatro telemóveis.

O suspeito apresentava antecedentes pelo mesmo tipo de crimes e, depois de ter sido ouvido pela autoridade judiciária, vai aguardar julgamento em prisão domiciliária, controlado por pulseira eletrónica.