Um homem, de 39 anos, foi detido pela GNR na passada segunda-feira, dia 20 de maio, por ter roubado outro homem, de 67 anos, em Benavente.



O roubo estava a ser investigado há cerca de seus meses, de acordo com um comunicado da GNR de Santarém.





Aquando do furto, o autor do crime, com antecedentes criminais por já ter conduzido sem habilitação legal e por roubo, agrediu a vítima.O homem já foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no Posto Policial da sua área de residência.