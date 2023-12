Homem detido por suspeitas de ter incendiado casa de ex-companheira em Cascais

Um homem, de 46 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo por ser suspeito da prática de um crime de incêndio urbano.Os factos remontam ao passado dia 3 de dezembro em Alcabideche, Cascais, quando o homem se deslocou à habitação da ex-companheira e regou a porta de entrada com gasolina para se vingar do fim do relacionamento. O suspeito lançou fogo ao imóvel, colocando-o em perigo, bem como as pessoas que estava no local.O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no DIAP de Lisboa Oeste – Cascais, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.