Homem detido por tráfico de estupefacientes em Setúbal

Suspeito é presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Barreiro.

13:23

Um homem foi detido, esta quinta-feira, em flagrante delito por tráfico de estupefacientes, na localidade de Alhos Vedros, na Moita, Setúbal.

No âmbito de uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo em que o condutor, de 31 anos, adotou um comportamento suspeito na presença da GNR, averiguando-se que o mesmo detinha, dissimulado num compartimento interior do seu veiculo, 46 doses de heroína, pelo que foi detido.



Decorrente das diligências foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra a um veículo, tendo sido apreendido um veículo automóvel, 46 doses de heroína, 765 euros em numerário, uma balança de precisão digital, três telemóveis e uma faca, uma tesoura e um rolo de película aderente, utilizados no corte e embalamento do produto estupefaciente.

O suspeito, que já havia sido detido em julho de 2018 pela prática do mesmo ilícito criminal, é presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Barreiro.