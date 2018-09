Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem dispara em gato por lhe fazer riscos no carro

Homem de 51 anos enfrenta processo por maus-tratos a animais.

Por Fátima Vilaça | 09:53

Tinha alertado a vizinha que o gato entrava na sua propriedade e riscava o capô do carro. Mas os alertas não surtiram qualquer efeito. Num ato irrefletido, o homem, de 51 anos, pegou numa arma de pressão de ar e disparou sobre o animal, em Cabeceiras de Basto. Ontem foi constituído arguido pela GNR.



A queixa foi apresentada na GNR de Cabeceiras de Basto no dia 25 de maio deste ano. A dona do gato encontrou o animal de estimação ferido e não teve dúvidas de que o vizinho tinha cumprido as ameaças.



Esta sexta-feira, a GNR fez buscas em casa do suspeito de maus-tratos a animais e apreendeu um punhal e 24 munições de diversos calibres. O homem foi constituído arguido. Vai aguardar julgamento com termo de identidade e residência.