Homem dispara espingarda contra amigo em Vendas Novas

Dois amigos que passaram a noite juntos a beber álcool acabaram por desentender-se e em agressões mútuas. No meio da luta, um dos envolvidos foi buscar uma espingarda e disparou contra o amigo. A vítima, de 26 anos, foi atingida no pescoço mas sobreviveu.O caso ocorreu há um ano em Vendas Novas. O agressor, de 27 anos, foi agora detido pela Polícia Judiciária de Évora, mas libertado pelo tribunal com apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima. Segundo o CM apurou, ambos os envolvidos têm nacionalidade ucraniana e vivem há vários anos em Vendas Novas.